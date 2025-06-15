Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEM MADDELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve bunun yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler üzerine değerlendirmeler yapıldı. İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bu önemli görüşmede Erdoğan, İsrail’in neden olduğu şiddet sarmalının bölge için büyük bir tehdit arz ettiğini vurguladı. Ayrıca Irak’ın bu çatışmalardan uzak kalmasının ve içinde bulunduğumuz ortamda terör örgütleri ile radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunmasının gerekliliğini dile getirdi.

NÜKLEER ANLAŞMA ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşmazlığın yegane çözüm yolunun müzakere olduğunu ifade etti. Görüşmede zor şartlarda itidalli davranmanın ve şiddet döngüsüne mutlaka engel olmanın önemini belirtti. Bunun yanı sıra Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının, Gazze’deki soykırımı gölgelememesi gerektiğinin altını çizdi. Tüm bu değerlendirmeler, bölgedeki istikrar ve barış ortamının sağlanması adına önemli birer adım oluşturmaktadır.