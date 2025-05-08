Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani’yi karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi ağırladı

RESMİ TÖRENDETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yi resmi bir törenle karşıladı. Başbakan Sudani’nin makam aracı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önünde süvariler tarafından karşılandı ve Sudani, protokol kapısına kadar eşlik edildi. Törenin başlangıcında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani’yi Külliye’nin ana giriş kapısında karşıladı. İki lider gerekli süreci gerçekleştirdikten sonra, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER VE İMZA TÖRENİ

Sudani, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba Asker” diyerek selamladı. Törende, tarih boyunca kurulmuş 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Erdoğan ve Sudani, heyetlerini birbirine tanıttıktan sonra, Türkiye ve Irak bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Daha sonra, Erdoğan ve Sudani baş başa görüşmeye geçti. İkili ayrıca, heyetler arası görüşmelerinin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler.

TÖRENDEKİ GÖREVDEKİ İSİMLER

Törende, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.