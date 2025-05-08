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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani’yi karşıladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, IRAK BAŞBAKANI SUDANİ’Yİ RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yi resmi bir törenle karşıladı. Başbakan Sudani’nin içinde bulunduğu makam aracı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede süvariler tarafından karşılandı ve Sudani’ye protokol kapısına kadar eşlik edildi. Törenin başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani’yi ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sudani, tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çaldı. Başbakan Sudani, kendisini karşılayan Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba Asker” diyerek selamladı. Törende ayrıca tarihi 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki lider, heyetlerini tanıttıktan sonra Türkiye ve Irak bayrakları önünde gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sudani, ikili ve heyetler arası yapacakları görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine katılacak ve sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler. Törende, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gibi birçok önemli isim de yer alarak toplantının önemini vurguladı.

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