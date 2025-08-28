Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’i andı

CUMHURBAŞKANININ ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fikirleri, eserleri ve mücadelesiyle kalıcı izler bırakan Şule Yüksel Şenler’i vefatının 6’ncı yıl dönümünde andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Örnek hayatı, kaleme aldığı eşsiz kitapları, konferansları ve mücadelesiyle yakın tarihimizde silinmez izler bırakan yürekli bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’yi ahirete irtihalinin 6’ncı yılında rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun” sözlerine yer verdi.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER’İN MİRASINI YAŞATMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu paylaşımıyla Şule Yüksel Şenler’in hatırasını yaşatmaya ve onun değerlerini onurlandırmaya dikkat çekiyor. Şenler’in kişisel mücadelesi ve eserleri, onun önemli bir figür olmasını sağlıyor.

