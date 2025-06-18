Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Kulüpleri’ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’e yükselen 3 futbol kulübünün başkanlarını kabul etti. Bu kabulde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı. Erdoğan, Süper Lig’e terfi eden takımların temsilcilerini 2024-2025 sezonunda kazandıkları başarıdan dolayı tebrik etti. Kıyasla oldukça çekişmeli geçen bir sezonun problemsiz şekilde tamamlandığını belirten Erdoğan, futbolun ruhuna aykırı olaylarla karşılaşmadıklarını ifade ederek, gelecekte de bu olumlu atmosferin geliştirilmesini gerektiğini vurguladı.

İstikrar Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çevresinin adeta bir yangın yerine döndüğüne dikkat çekti. “Etrafı adeta yangın yerine dönmüş ülkemiz, tüm bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak elhamdülillah göz dolduruyor. Bu vasfımıza birilerinin gölge düşürmesine hiçbirimiz izin veremeyiz” sözleriyle bu durumu değerlendiriyor. Tribünlerin kardeşlik ortamıyla dolması ve sahadaki oyuncuların sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olmaları gerektiğine değinen Erdoğan, “Biz, gerilimden değil, centilmenlikten beslenen bir futbol kültürü istiyoruz” diyerek tüm kulüplerin bu hassasiyeti göstereceğine inandığını belirtti.

Altyapı Yatırımları

Türkiye’nin spor altyapısının oldukça ileride olduğunu dile getiren Erdoğan, “Türkiye’nin dört bir yanını spor tesisleri, yüzme havuzları, halı sahalarla doldurduk. Toplam tesis sayımızı bin 575’ten aldık, 4 bin 511’e yükselttik” diyerek yürütülen çalışmaların kapsamını sundu. Eski stadyumların yıkılıp, uluslararası standartlara sahip yeni tesislerin inşa edildiğini belirten Erdoğan, Türkiye genelinde 40 stadyumun hizmete girdiğini ve başka projelerin de devam ettiğini söyledi. Türk futbolunun uluslararası arenada hak ettiği konuma ulaşması için sadece devletten çaba beklenmediğini, tüm paydaşların bu başarıya katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Başkanlardan Destek Mesajları

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e döndüklerini ve Türk futboluna hizmete devam edeceklerini belirtirken, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, genç oyuncularla Süper Lig’e yükseldiklerini kaydetti. Yeni stadyum yapımlarıyla ilgili konuşan Hurma, “En büyük arzumuz, sizlerin de futbol oynadığı Vefa Stadı’na bir Avrupa takımını getirmek” dedi. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, takımının Süper Lig’de kalma konusundaki uzun geçmişine vurgu yaptı. Sungur, “Güzel bir stat yaptırıyorsunuz, sizin emirlerinizle. Bu da bittiği zaman dünyadaki örnek statlardan biri ortaya çıkıyor” ifadesini kullandı.

Stadyum Kapasitesi Üzerine Düşünceler

Sungur, stadyum kapasitesinin başlangıçta kendilerini endişelendirdiğini fakat takımın başarısıyla birlikte bu kaygıların aşıldığını aktardı. Ayrıca, altyapıda yetişen genç sporculara olan vurgusunu sürdürerek, “Bize destekleriniz için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Toplantının sonunda, kulüp başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a forma ve gençlik dönemine ait fotoğraf hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.