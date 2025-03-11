Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Anlaşmasını Yorumladı

ERDOĞAN’IN FİLİSTİN İFTARINA DEĞİNDİĞİ AÇIKLAMALAR

Yoğun bir çalışma temposuyla sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Filistinlilerle Kardeşlik İftarı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Suriye SDG anlaşmasına dikkat çekti. Dün gerçekleştirilen mutabakatın eksiksiz uygulanmasının Suriye’nin güvenliğine ve huzuruna katkı sağlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır.” dedi. Ayrıca, “Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde oyunları bozar geleceğimizi güvence altına alabiliriz.” şeklinde konuştu.

SURİYE’NİN GÜVENLİĞİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komşu ülke Suriye’nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına ve birlik ile dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem verildiğini belirtti. İlk günden itibaren bu konunun altını çizen Erdoğan, Suriye’nin terörden arındırılmasına yönelik çabaları doğru bir adım olarak gördüğünü aktardı. “Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye’nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir,” diyerek, yine “Her zaman üzerine basa basa söylüyorum” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN MESAJI VE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sofrasına katılan konuklara da teşekkür ederek, Ramazan-ı Şerif’in paylaşım ve kardeşliği pekiştiren bir dönem olduğuna dikkat çekti. “Sözlerimin hemen başında sizlerle birlikte milletimizin ve Filistin halkının Ramazan-ı Şerifini canı gönülden tebrik ediyorum,” dedi. Bunun yanında Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’daki kardeşlere selam gönderdi.

ŞEHİTLERE SAYGI VE ORUÇUN DEĞERİ

Erdoğan, şehitlerin hayatlarının sonsuz olduğuna inandığını belirterek, Gazze ve Batı Şeria’da vatanları uğruna mücadele eden şehitlere rahmet diledi. Üstad Necip Fazıl’ın orucu, “maddi ve manevi sayısız nimetin kaynağı” olarak tarif ettiğini belirten Erdoğan, duaların hayatlarına feyiz katmasını umduğunu belirtti.

İSRAİL’İN KATLİAMLARI VE FİLİSTİN KARDESLİĞİ

Cumhurbaşkanı, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamların insanlık tarihi açısından bir utanç kaynağı olduğunu vurguladı. 471 günlük süre zarfında, “61’in üzerinde kardeşimiz şehit oldu” dedi. Bu olayların ardından, Türk milletinin Filistinlilere olan destek sözü verdi.

FİLİSTİN’DE BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “4 asır boyunca aynı çatı altında kader birliği yaptığımız Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık,” diyerek, Filistin topraklarındaki kardeşliğin izlerini belirtti. Ayrıca, “Filistin’in tapusu Filistinli kardeşlerimizin elindedir,” sözünü yineledi.

BARIŞ VE HUZUR ARAYIŞI

Erdoğan, iki devletli çözümün önemine de dikkat çekerek, “1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan, adil bir çözüm imkansızdır,” dedi. Gazze’nin yeniden imarı için uluslararası toplumun rol almasını isteyen Erdoğan, tüm bölgede barış, huzur ve refah istediğini belirtti.