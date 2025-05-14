Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Toplantısı’na Katılacak

GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ ETKİNLİKLER

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı’na katılacak. Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı’nda yer alacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak. Erdoğan, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto ve ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr.’ı kabul edecek. (TBMM/12.00/Ankara/14.00/16.00/16.15/16.45/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ÖZBEKİSTAN’DA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan’da yapılacak Türk İş Dünyası Buluşması’nda yer alacak. (Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma’da Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’na katılacak. Ayrıca Ataşehir’de Kırmızı Bayrak Projesi tanıtım etkinliği ve Silivri’de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine iştirak edecek. (Manisa/10.00/İstanbul/14.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA VE YÜRÜTME GÖREVLERİ DEVAM EDİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı’na katılacak. Toplantı, Çankaya Birlik Mahallesi Lozan Parkı’nda gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerle birlikte Anıtkabir ziyareti planlıyor. (Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek için toplanacak. Ayrıca Yeni Yol Partisi Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek. (TBMM/14.00/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ VE FİNANS ALANINDAKİ ETKİNLİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Taşıma ve Pozisyonlama Cihazları Tanıtım ve Dağıtım Programı’na katılacak. Ayrıca Ankara SanTek Zirvesi’nde yer alacak. (Ankara/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Danimarkalı denizcilik şirketi DFDS’nin 10 bininci sefer uğurlama törenine katılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı “İstatistiklerle Aile” bültenini, mart ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini yayımlayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİSİNDEKİ GELİŞMELER

Türkiye’nin ev sahipliğinde, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı düzenlenecek. Toplantıya, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katılacak. (Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü) ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan’da Körfez İşbirliği Konseyi-ABD Zirvesi’ne katılacak ve ardından Katar’a geçerek Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. (Riyad/Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü) Ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR DÜNYASINDAKİ ETKİNLİKLER

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Dostu Kampüs Sertifika Takdim Töreni’ne katılacak ve Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalini takip edecek. (Rize/10.00/Gaziantep/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Karşıyaka Anadolu Efes’i konuk edecek. (İzmir/19.00) (Fotoğraflı) Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın ikinci ayağı olan Kurtuluş Kupası kapsamında açık deniz yarışının startı Anadolu Feneri’nden verilecek. Organizasyon 19 Mayıs’ta Samsun’da tamamlanacak. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)