Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarımda Stratejik Planlamalara Dikkat Çekti

GIDA GÜVENLİĞİ ARTIK MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 4’üncü Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, “Yeni normal” olarak adlandırılan süreçte toprağın, suyun, tarım ve hayvancılığın öneminin günden güne arttığını ifade etti. Erdoğan, “Milletimizin gıda güvenliğini temin etmek, ülkemiz için milli güvenlik meselesine dönüşmüştür” dedi. Bu konunun hassasiyetle ele alındığını belirten Erdoğan, “Su, tarım ve hayvancılık politikalarımızı bu gerçeğin ışığında büyük bir ciddiyetle tayin ve tatbik ediyoruz” şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN STRATEJİLERİ BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Nisan’da başlayan Şura’nın üç gün boyunca verimli ve çözüm odaklı tartışmalara ev sahipliği yaptığını vurguladı. Şura çerçevesinde, sürdürülebilir tarımdan sulamaya, bitkisel üretimden hayvan sağlığına kadar geniş bir yelpazede 16 ayrı çalışma grubunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendiğini aktardı. Üretim planlaması ile ilgili olarak, olumlu sonuçların üç yıl içinde daha belirgin hale geleceğini dile getiren Erdoğan, “Üretim planlaması ile uyumlu yeni destekleme modelimizi devreye aldık. Çiftçilerimiz hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden biliyor ve ekim planını buna göre şekillendiriyor” dedi.

TARIMDA İHRACAT REKORLARI KIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tarımsal dış ticaret fazlasının 110 milyar dolara ulaştığını belirtti. Yılsonunda çiftçilere toplam 135 milyar TL ödeme yapacaklarını ifade eden Erdoğan, “Ülkemizde tam 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Birçok ürünün üretiminde dünyada ilk sıralardayız” ifadelerini kullandı. Tarımsal hasılayı 2002’de 24,5 milyar dolardan, 2024 yılında 74 milyar dolara çıkarttıklarını vurgulayan Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl tarım ihracatımız 32,6 milyar dolara ulaştı” diye ekledi.

AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

Tarım ve ormancılıkta yapılan yatırımları da ele alan Erdoğan, Türkiye’nin ağaçlandırmada Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada olduğunu belirtti. Suya toplam 3 trilyon 350 milyar lira yatırım yapıldığını ve yaklaşık 24 milyon dekar alanın sulandığını kaydetti. Ormancılıkta tarihi başarılar elde ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Bugüne kadar 7,5 milyardan fazla fidan diktik” dedi.

TARIMSAL ÜRETİM PLANI YENİLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası’nda alınan 86 kararın uygulanacağını ve bu kararların bir bölümünü kamuoyu ile paylaştı. Özellikle yerli üretimi artıracak stratejilerin geliştirileceğini belirten Erdoğan, “Küçükbaş hayvancılığın kırmızı et üretimindeki payını arttırmak için yeni programlar hayata geçireceğiz” dedi. Ayrıca, gıda kaybı ve israfının önüne geçmek için tarımsal örgütler arasında iş birliğinin artırılacağını kaydetti.

KURAKLIĞA DAYANIKLI BİTKİLER GELİŞTİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sulama teknolojilerini geliştirmeye yönelik hedefler de belirtti. 2030 yılı itibariyle sulama randımanının yüzde 60’a çıkarılmasının planlandığını belirten Erdoğan, “Kayıpları yüzde 25’e indirmeyi hedefliyoruz” dedi. Ayrıca, kuraklık ve aşırı hava olaylarına karşı erken uyarı sistemleri kuracaklarını ve tarımsal üretimi desteklemek için yeni teknolojiler geliştireceklerini duyurdu.