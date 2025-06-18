Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de konuştu. İlgili kurumlar teyakkuzda, her senaryoya hazırız. İsrail’in saldırganlığına karşı sessiz kalınmamalı. Tüm insanlık bu duruma dikkat etmeli. Haydutluğa rıza göstermek kabul edilemez. Diplomasi trafiğimiz devam ediyor, ısrarla çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. 6 gündür süregelen İsrail-İran çatışmalarına değinen Erdoğan, Türkiye’nin olası etkileri konusunda bütün kurumların teyakkuz halinde olduğunu belirtti. “Her türlü olumsuzluğa, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

ISRAEL’İN SALDIRILARI VE IRAN’IN SAVUNMA HAKKI

Erdoğan, konuşmasında İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırıları şiddetle eleştirerek, “İsrail bir yandan Gazze’de soykırım suçu işlerken, diğer yandan Lübnan’a, Suriye’ye ve Yemen’e saldırdı, buralarda sivilleri katletti” dedi. Ayrıca Batı Şeria’daki sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılara da değindi. İran’ın ise bu saldırılar karşısında kendisini savunmasının meşru bir hak olduğunu vurguladı. “İran, hukuk tanımayan, kural tanımayan, ilkesi olmayan bir ülke tarafından açıkça saldırıya uğramıştır” şeklinde konuştu.

DURUMUN CİDDİYETİ VE ULUSLARARASI YANSIMALAR

Konuşmasında uluslararası kuruluşların sessizliğini de eleştiren Erdoğan, “Bütün dünyanın gözleri önünde yapılan bu saldırganlık karşısında ne yazık ki başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumlar ve devletler sessiz kalmakta” dedi. Gazze’deki durumu “insanlığın utancı” olarak nitelendiren Erdoğan, bu durumdan dolayı sükut edenlerin sorumluluğunu hatırlattı. “İsrail’in bu şımarıklığına destek verenler kadar sessiz kalanların da eline, alnına katledilen sivillerin, öldürülen bebeklerin, çocukların kanı sıçramıştır” ifadesini kullandı.

DIŞ POLİTİKA VE HASSASİYET

Erdoğan, Türkiye’nin dış politikada sarf ettiği çabaları da dile getirerek, “Bu anlayışla saldırganlığın sona ermesi için 13 Haziran’dan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz” dedi. Amerikan ve İran liderleriyle iki kez görüşme gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, “Milletimiz müsterih olsun. Hükümetleri, Türkiye’nin menfaatlerinin, huzurunun, dirliğinin, güvenliğinin sonuna kadar takipçisiyiz” şeklinde konuştu.

REGİYONEL DERSLER VE İSRAEL’İN SALDIRGANLIĞI

Düşünmesine yönelik dersler çıkarmanın önemine değinen Erdoğan, “Eğer bölgemizde İsrail saldırganlığına, İsrail’in devlet terörüne karşı bir ortak tedbir alınmak isteniyorsa herkes şapkasını, sarığını, kavuğunu önüne koyup etraflıca düşünmelidir” dedi. Yapılan saldırganlıkların, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın karşılaştığı meseleleri gözler önüne serdiğini ifade etti.