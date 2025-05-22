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Cumhurbaşkanı Erdoğan TDV’ye Bağışta Bulundu

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ’I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bir araya geldi. Bu görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı hakkında bilgiler aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programa destek vermek amacıyla kurban bağışında bulundu. Bağışına ilişkin işlemleri tamamlamak için kurban vekaletine ait makbuzu da imzaladı.

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