Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebrikleri Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI’NIN TEBRİK KABUL TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende resmi tebrikleri kabul etti. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu marşları seslendirdi.

DEVLET ERKANI VE YABANCI MİSYON TEMSİLCİLERİ HAZIR BULUNDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde gerçekleşen törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve kamu kurumlarının yöneticileriyle birlikte yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de yer aldı.

ASKERİ PERSONEL TEBRİKLERİNİ SUNDU

Tören, Ankara’da görev yapan askeri personeli temsilen her rütbeden asker ve sivil personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini sunmasıyla sona erdi. Böylece, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanmış oldu.