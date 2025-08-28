Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknofest Mavi Vatan’ı kutladı

TEKNOFEST MAVİ VATAN PROGRAMINA İLGİ BÜYÜK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen ‘Teknofest Mavi Vatan’ etkinliğinde, “Teknofest gençliği bentleri tek tek yıkarak dolu dizgin geliyor” dedi. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, deniz ve su altı teknolojileri üzerine odaklanarak teknoloji severleri bir araya getirdi. 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Erdoğan’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda davetli katıldı.

GENÇLİK, ÜLKENİN GÜÇLÜ YARINI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri ülkenin güçlü yarınlarının sembolü olarak tanımlar iken, ağustos ayının tarihsel önemine de dikkat çekti. “Malazgirt’te, Çaldıran’da, Mohaç’ta ve Büyük Taarruz’da destanlar yazdığımız, zaferler kazandığımız bir aydayız. İki gün önce Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİSİNDE GURUR VERİCİ ADIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisine de vurgu yaparak, “Dün ASELSAN’ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Şirketimizin 50. yılında savunma sanayimiz adına üç gurur verici adımı aynı anda attık. Çelik Kubbe bileşeni sistemlerimizi envantere aldık, ASELSAN’a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temelini attık. Muhalefet gibi kuru gürültüyle, içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz” dedi.

ÖZVERİLİ BİR GENÇLİK GÖRÜYORUM

“Bu ülke bize aziz şehitlerimizin kutsal emanetidir. Şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz” diyen Erdoğan, “Sizler şehit torunlarısınız. Şu an karşımda şehit ve gazilerin emanetlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. Büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerini atan özverili bir gençlik görüyorum” sözlerini iletti. Dört gün sürecek Teknofest Mavi Vatan programının ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Engellere rağmen azmin neleri başardığını görmek isteyenler Türk savunma sanayine bakıyor. Kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyoruz. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar, onlar bizi yakalayamayacak” dedi.

BAŞARILARIMIZ GURUR KAYNAĞI

Filistin’den Suriye’ye, Sudan’dan Libya’ya kadar Türkiye’nin başarılarının tüm mazlum milletler için gurur kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, “Bugünlere kolay gelmedik. Olmaz diyenlere aldırmadık. Yapamazsınız diyenlere kulak asmadık. Çok kısa sürede dünyanın takip ettiği bir seviyeye geldik” diye konuştu. İstanbul Boğazı’ndaki geçiş merasimiyle ilgili de bilgi veren Erdoğan, “TCG Anadolu, TCG Oruç Reis, TCG İstanbul gibi son teknolojiye sahip platformlarımızı oraya götürdük. TCG Savarona da geçit törenimizde ilk kez yerini aldı. Biz aslına sadık kalarak yenilediğimiz yatı mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal’in yatını burada yakından görebileceksiniz” dedi.

GENÇLERE MOTİVE EDİCİ MESAJLAR

TCG Anadolu’nun kapılarının ziyaretçilere açık olacağını hatırlatan Erdoğan, festivalde TCG Anadolu’da Kızılelma gibi İHA’ların yanı sıra zırhlı araçların da sergileneceğini belirtti. Gençlere seslenen Erdoğan, “Teknofest gençliği bentleri tek tek yıkarak dolu dizgin geliyor. Onca algı çalışmasına ve provokasyona rağmen gençlerimiz kendilerine güveniyor, yarınlara umutla bakıyor. Bu kutlu yürüyüşün sancaktarı sizlersiniz” şeklinde konuştu. Erdoğan, geleceğin gençlerin elinde olduğunu vurgularken, “Bugün attığınız küçük adımlar gelecekte büyük başarıların kapısını açacaktır” dedi. “Son nefesime kadar sizlere güvenmeye devam edeceğim. Yarınlar bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti’nindir. Durmayacak, sabırla çalışacağız. Terörsüz Türkiye’yi sizin için hayata geçireceğiz” diyerek sözlerini noktaladı. Ayrıca, Erdoğan, konuşmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası TCG Savarona’ya ziyaret ederek bilgi aldı.