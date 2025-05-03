Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknofest Ödülleri Verdi

TEKNOFEST KKTC’DE ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl 11’incisi düzenlenen TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk defa yapılıyor. Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı’nda yoğun katılımla devam eden teknoloji ve havacılık festivali, üçüncü gününde etkinliklerini sürdürüyor. Bugün düzenlenen TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’nde, yarışmalarda birinci gelen takımlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da ödül takdiminde yer aldı.

BİRİNCİLERİN İLAN EDİLMESİ

Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Turizm Teknolojileri Yarışması’nda lise kategorisinde birinciliği ‘e-tümen’ takımı kazanırken, üniversite ve üzeri seviyede ‘Qızılqaya- BHOS’ takımı birinci oldu. TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen ‘Sosyal İnovasyon Yarışması’ kapsamındaki ilkokul seviyesindeki birinciliği ‘Tim 3’, ortaokul seviyesinde ‘Maarif Scientist 25’, lise seviyesinde ‘Wobbly Table’ ve üniversite seviyesindeki birinciliği ‘RD TEAM’ elde etti. T3 Vakfı koordinasyonundaki yarışmalarda da başarılı takımlar sahne aldı. ‘TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması’nda ortaokul seviyesinde ‘TeknoKafalar’, lise seviyesinde ise ‘RoboSümer’ birincilik kazandı. Ayrıca, ‘TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması’ çerçevesinde tarım, gıda ve hayvancılık alanında ‘Heavy Metal’ takımı; çevre ve enerji alanında ise ‘PAGİT Spektrum: DEEPNETS’ takımı birinci olarak ödüle değer görüldü. Hilal BEKYÜREK, İrem Çağla ZİNCİRLİ ve Fırat ALKIZ’dan bilgilerle.