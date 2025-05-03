Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest’te Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen TEKNOFEST’te yaptığı konuşmada SİHA teknolojisindeki başarıları dile getirdi. Erdoğan, “Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST’İN ONBİRİNCİSİ KKTC’DE

Cumhurbaşkanı, 11. TEKNOFEST’in Kıbrıs’ta düzenlendiğini ve etkinliğe 47 bin 865 yarışmacının başvurduğunu vurguladı. Ödül alacak gençlere tebriklerini ileten Erdoğan, “Başarılarının devamını diliyorum. Yarışmaya katılan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyduğumu özellikle bilmenizi isterim” dedi.

GELECEK TEKNOLOJİLERE YÖN VERİYORUZ

Konuşmasında, Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de burada olacağının altını çizen Erdoğan, “Yüzyıllardır buradaydık, 51 yıl önce buradaydık, yine buradayız. Geleceğin teknolojilerine yön veren TEKNOFEST gençliği ile Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, büyük bir vizyonla hayata geçirdiğimiz stratejik projelerimizle inşallah daha nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

KKTC’YE SU VE ELEKTRİK GETİRİLECEK

KKTC’ye Türkiye’den elektrik getirilmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, “Türkiye’den KKTC’ye denizin altında suyu getirdik. Şimdi ikinci etap, inşallah elektriği de getireceğiz. Su ve elektrik anlamında inşallah KKTC’nin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bazı grupların bu başarılarla rahatsız olabileceğini belirten Erdoğan, “Gözleri karanlığa alışkın olanlar, aydınlıktan korkacaklardır” dedi.

EĞİTİM MERKEZİ PROJESİ

Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Kurulu (YÖDAK) arasında ilerlediklerini belirttiği proje ile KKTC’yi bir eğitim merkezi haline getirdiklerini aktardı. Belge güvenliği ve dijital altyapı konusundaki imkanların KKTC’de de sağlanacağını vurgulayarak, “Türkiye’de hangi imkanlar varsa KKTC’de de inşallah aynısı olacak” dedi.