Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör hiç bitmesin diyenler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla “Terörsüz Türkiye” amacına ulaşmada önemli bir engelin ortadan kalktığını belirten Erdoğan, buna rağmen bu başarıyı kabullenmeyen bazı grupların karamsar bir tutum sergilediğini vurguladı: “NEREDEYSE TERÖR ÖRGÜTÜNE YALVARACAKLAR”

Maalesef bugün benzer hezeyanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bölücü örgüt, kendini feshettiğini ve silah bırakacağını ilan ediyor. Yarım asırdır kanla yazılmış bir ihanet hikayesinin tamamen sona ermesi için önemli bir fırsat penceresi açılıyor. Doğu ve güneydoğu bölgemizdeki vatandaşlarımızın terör tehdidinden kurtulması için sokaklarda sevinç halayları çekiliyor. Ancak birileri çaresiz bir şekilde karalar bağlamış durumda. Kendi çıkarları için o kayıplarını kaybetmekten korkanlar, adeta terör örgütüne yalvaracak hale geldi. İşte buna benzer derin bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir ve hiçbir gücün karşısında asla diz çökmez.

HÜKÜMET İLE BİRLİKTE YÜRÜYORUZ

Türkiye, mevcut durumda bu meseleyi hal yoluna koyma konusunda önemli bir aşama kat etti. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği ile üniter yapımız asla tartışılmaz. Ne yapılıyorsa “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” anlayışıyla gerçekleştiriliyor. Yapıcı eleştirilere ve önerilere her zaman açığız. Ancak terörsüz Türkiye çabalarının engellenmesine iyi niyetle bakmıyoruz. Kimsenin kaygısı olmasın; biz Sayın Bahçeli ile birlikte ne amaçladığımızı çok iyi biliyoruz. Devletimizin tüm kurumları da bu konuda bilgili. Terörsüz Türkiye, en çok da Türkiye ekonomisini canlandıracak. Ülkemiz artık yeni bir düzeyde başarılı olma yolunda, bu süreçte sizlerin görevleri oldukça kritik.

23 YILDA BİRLİKTE BAŞARDIK

Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı en iyi sizler biliyorsunuz. 23 yıl süresince daima birlikte hareket ettik. Koordinasyon içerisinde çalıştık ve ihracat başta olmak üzere Türkiye’nin ekonomisinin her alanında önemli başarılar elde ettik. Yılda yalnızca 32 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülkeyi, 264 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeye yükselttik. İş dünyamızı, girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı uluslararası pazarlara açtık. Bu süre zarfında ülkemizi, demokrasimizi ve ekonomimizi birçok zor durumdan kurtardık. Yani 23 yılda her şeyi birlikte başardık.

TOGG BAŞARISINI HATIRLATIYORUZ

TOBB ailesi olarak biz de ülkemizeve milletimize hizmet amacında sizleri asla unutmadık. 2017’de yaptığım çağrıya yanıt verdiniz ve Türkiye’nin otomobili TOGG’un hayata geçmesine katkı sağladınız. “Türkiye otomobil yapamaz” diyenlere, “Bu arabayı orada üretmiyorlar, yurtdışından getiriyorlar” diyenlere en güzel yanıtı, yollarımızı süsleyen on binlerce TOGG ile verdik. Şu an piyasalarda yüzde 30 pazar payı ile lideriz. Sedan modelimiz de devreye girdi. İnşallah gelecek sene yurtdışına da ihracatımız başlayacak. Artık dünya genelindeki yollarda, köklü otomobil markalarıyla yan yana milli markamızı göreceğiz. Savunma sanayinde, özellikle insansız hava araçlarında dünya çapında ilk üçteyiz. Dün İspanya’da bu konuda önemli bir mutabakat imzalandı. TOGG’da da ihracat başarısını elde etmemiz kesinlikle mümkün. Yeter ki kendimize güvenelim, özgüven sahibi olalım. Allah’ın izniyle gerisi zamanla gelecektir.

SAVUNMA SANAYİNDEKİ GÜCÜMÜZ

Savunma sanayisinde insansız hava araçları sayesinde dünya çapında dikkat çekiyoruz. İspanya’da önemli bir proje mutabakatı imzalandı. İhracat başarısını TOGG’da da yakalayabiliriz. Yeter ki kendimize güvenelim. Deprem bölgemizde inşaat çalışmaları 7/24 esasına göre sürüyor. Geçmişte çeşitli bahanelerle İHA ve SİHA teknolojisinin ülkemize verilmediği bir dönemde, artık biz talep edilen bir ülke durumundayız.

TERÖRÜN MALİYETİ BÜYÜK

Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşmasında sizlerin yapıcı rol üstlenmesi büyük önem taşıyor. Bilhassa terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmamızda, sizlerin desteği kritik bir öneme sahip. Türkiye, uzun yıllar boyunca terörün eylemlerine sahne oldu ve bu süre içinde 10 binden fazla güvenlik görevlimizi kaybettik. Terörün ülkemize doğrudan ve dolaylı maliyeti ise 2 trilyon doları buluyor. Terör, sadece eylemleriyle sınırlı kalmadı, başka sektörlerin de doğmasına sebep oldu. Geçmişte bu sorunu çözmek amacıyla cesur adımlar atıldı. Biz de iktidara geldiğimiz andan itibaren hem demokrasiyi geliştirmek hem de terör belaeseından ülkemizi kurtarmak için büyük çaba sarf ettik.