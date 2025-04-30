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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terör Örgütü Yola Girmeyi Anlamalıdır”

TERÖR ÖRGÜTÜNE MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. “Artık terör örgütü de çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir” diyerek terörle mücadeledeki kararlılıklarını yineledi. Bu ifadeler, ülke güvenliği ve halkın huzuru için gereken adımların atılmasının önemini vurguluyor.

ULUSAL GÜVENLİK VURGUSU

Erdoğan, terörizmin sadece ülkeye değil, dünyaya da zarar verdiğini dile getiriyor. Bu bağlamda, uluslararası iş birliklerinin artırılması gerektiğini belirtiyor. Terörle mücadelede sürekli bir artış göstermenin ve gelecekteki tehditlere karşı hazırlıklı olmanın, ulusal güvenliğin temeli olduğunu ifade ediyor.

GELECEK İÇİN KARARLILIK

Cumhurbaşkanı, ülkenin birlik ve beraberliği için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söylüyor. Terör örgütünün artık çözüm yolu bulmak yerine daha fazla tahribat yaratmanın eşiğine geldiğini ifade ederek, bu durumu değiştirmek için kararlılıkla hareket etmek gerektiğini vurguluyor.

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