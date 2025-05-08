Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Teröre Yer Yok” dedi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldikten sonra gerçekleştirilen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının tekrar altını çizdik” diyerek terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı.

İRAN’LA İŞBİRLİĞİ VE TİCARET HACMİ

Erdoğan, “Irak’ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz” diyerek, Türkiye’nin Irak ile gelişmiş ilişkilere sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 18 milyar dolara yaklaştığını belirtti.

KALKINMA YOLU PROJESİ VE STRATEJİK ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, “Kalkınma Yolu Projesi hem Irak’ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Projeye ilgi duyan diğer ülkeleri de bu stratejik projenin parçası olmaya davet etti.

İRAN’IN SINIRLARINI GÜÇLENDİRME ÖNERİSİ

Erdoğan, Irak’ın Suriye ile komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölgede önemli bir etken olduğunu düşündüğünü söyledi. Ayrıca, “İsrail üzerindeki baskının arttırılması dahil, elimizden geleni yapmamız gerektiği hususunda aziz kardeşimle mutabık kaldık” diyerek, iş birliği vurgusu yaptı.