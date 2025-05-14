Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede yeni aşama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirerek, “Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır.” dedi. Ayrıca, terör örgütünün Suriye ve Avrupa kollarının bu süreçteki rolünün kritik önemde olduğunu belirtti. Erdoğan, “Kayyum uygulaması istisna olacak.” mesajıyla dikkat çekti.

Yeni Bir Demokrasi Safhası

Erdoğan’ın konuşmasındaki temel noktalar şunlardır: “Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla, Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha birliğimizi kardeşliğimizi güçlendirme, demokrasi safhasıdır.” Erdoğan, bu sürecin 86 milyon insanı etkileyen terör duvarını ortadan kaldırmayı amaçladığını vurguladı.

Terörün Ekonomiye Etkisi

Erdoğan, geçmişte terörle mücadele için önemli riskler aldıklarını belirtirken, “Terör ekonomimize darbe vurmuştur.” ifadesini kullandı. Devletin ve milletin terörle nasıl sınandığını ve ödenen bedelleri dile getiren Erdoğan, artık bu sorundan kurtulma aşamasına geldiklerini kaydetti.

Güvenli Gelecek İçin İşbirliği

Erdoğan, “Terörün, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır.” diyerek, güvenli ve huzurlu bir yaşama ulaşmanın milletin birlik ve beraberliğini güçlendirmekle mümkün olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bu sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

Örgütün Suriye ve Avrupa Kolları

Cumhurbaşkanı, terör örgütüne dair Suriye ve Avrupa kollarının fesih sürecine katılımının önemine vurgu yaparak, lobilerin Türkiye’ye karşı olmaktansa yanımızda durması gerektiğini belirtti.

Teşekkür Mesajları

Erdoğan, sürece destek veren siyasilere teşekkür ederek, “Emeğini yakınen bildiğimiz Bahçeli’ye teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Sağduyulu söylemlerin sürdürülmesini istiyoruz.” dedi ve özgürlük anlayışıyla hareket eden tüm sorumlu partilere teşekkür etti.

Uygulamaların Takibi

Erdoğan, “Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini, MİT titizlikle yapacaktır.”声明blico olarak, gelişmeleri iyimser ancak temkinli bir şekilde takip etme çağrısında bulundu. Askerlerin artık rahat bir şekilde görevlerini yürütebileceğine de değindi.

Yeni Ekonomik Dönem

Türkiye’nin teknoloji, kültür ve sanatla anılmasını hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, yeni yatırımlar için uluslararası girişimcileri ülkeye davet etti. “Tüm madenlerimizi süratle milletimizin emrine amade kılacağız.” diyerek, pek çok alanda yeni bir dönemin başladığına dikkat çekti.

Barış Diplomasi Merkezimiz

Erdoğan, Türkiye’nin barış diplomasisi alanındaki rolünü de vurgulayarak, “Bugün ülkemiz barış diplomasisi merkezlerinden biri haline gelmiştir.” dedi. Ayrıca, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi anarak, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdığı için teşekkür etti.

Aktif Barış Çabaları

Bölgesel barış çabalarına Türkiye’nin aktif katkıda bulunduğunu ifade eden Erdoğan, “Kararlı, sabırlı, iyi niyetli ve yapıcı bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Belediyelerdeki Sorunlar

Erdoğan, İstanbul’da yaşanan organize suçların ülke güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekerek, “Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulmasını ve yeni bir düzene kavuşturulmasını sağlamak kaçınılmaz hale gelmiştir.” ifadesini kullandı.

Kayyum Uygulaması ve Gelecek

Erdoğan, PKK’nın feshi sonrası siyasetin devreye girmesiyle kayyum uygulamasının istisna haline geleceğini öngördüğünü belirtti.