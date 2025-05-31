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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye Gerçekleşecek.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. “Terörsüz Türkiye’yi yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. O zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak” dedi.

GENÇLERE VURGU

Erdoğan, gençlerin bu sürecin en önemli aktörleri olduğunu belirtti ve onlarla birlikte çalışarak ülkesinin geleceğini inşa etme kararlılığını dile getirdi. Terörle mücadelede katılımcı bir anlayış benimseneceğini ifade etti.

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