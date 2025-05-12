Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye için yürüyüşümüz devam ediyor

YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere, her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.” diye belirtti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi. Telefon diplomasisi sürecinin yoğun geçtiğini ifade eden Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kapsamlı telefon görüşmeleri yaptıklarını hatırlattı. Putin ile yaptıkları görüşmede, Rusya-Ukrayna arasındaki ihtilafa son verilmesi gibi önemli konuları değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, “Biraz önce de Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy ile görüştük. Geçtiğimiz hafta Amerikan Başkanı Sayın Trump ile de bu meseleyi ele almış, akan kanı durdurmak için atabileceğimiz adımları konuşmuştuk.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin barış diplomasisiyle global ölçekte aranan bir ülke konumuna geldiğini söyleyen Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulma çabasının geçen yıl Mart ayında çok yaklaştığını ancak savaş baronlarının müdahale etmesi nedeniyle çabalarının engellendiğini vurguladı. Bu durumu sivillerin, özellikle kadınların ve çocukların büyük bedeller ödediğini belirtti.

HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELEDE AZİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yurt dışındaki itibarını artırırken, yurt içindeki kalkınma hamlelerine hız verdiklerini de söyledi. Enflasyonda düşüşün devam ettiğini ve bu ay itibarıyla son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştıklarını belirten Erdoğan, dış dengede de olumlu bir tablo sergilendiğini aktardı. “Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon ve cari açıkla mücadeleye destek oluyor.” diyen Erdoğan, Mart ayında işsizlik oranının yüzde 7,9’a düştüğünü ve bu oranın 2005’ten bu yana görülen en düşük seviyeyi temsil ettiğini ifade etti. İhracat alanında da iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Erdoğan, “İhracatta son 12 aylık dönemde 265 milyar dolarla rekor kırdık.” dedi. “Hayat pahalılığı ve fırsatçılıkla mücadelede en küçük bir taviz vermiyoruz.” diye de ekledi.

TURİZMDE REKOR HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörünün 2024 yılını rekorlarla kapattığını ve Türkiye’nin, bu yıl en fazla turist ağırlayan ilk dört ülke arasına girdiğini aktardı. 2025’in ilk çeyreğinde 8 milyon 844 bin ziyaretçinin Türkiye’yi tercih ettiğini belirten Erdoğan, “Gelir olarak ise toplam 9,5 milyar dolara ulaştık.” ifadesini kullandı. Yabancı turistlerin gecelik harcamasının da yaklaşık yüzde 10 artarak 116 dolara yükseldiğine dikkat çekti. 2025 yıl sonu hedeflerinin 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar turizm geliri olduğunu belirten Erdoğan, yılın geri kalanında bu hedeflerin üzerinde bir performans göstermeyi ümit ettiklerini vurguladı. “Türkiye’nin reklamını yapmak yerine uzatılan her mikrofona kendi ülkesini kötüleyenlere cevabımızı işte bu başarılarla veriyoruz.” diye de ekledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ADIMLAR ATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik engelleri aşarak emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Cumhur İttifakı olarak, bu süreçte kritik bir eşik aştıklarını ifade eden Erdoğan, “Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim kararı aldığını açıkladı.” dedi. Bu kararın ülkenin güvenliği ve milletin birliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu sürecin istihbarat teşkilatı ve ilgili diğer birimler tarafından titizlikle takip edileceğini söyledi. “Kazanan, milletimiz ve memleketimiz olacak.” ifadesinde bulundu.

BİRİNLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecekte yapılacak diğer çalışmaları kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. “Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşlarıyız.” diye söyledi. İktidar olarak Türkiye’yi 40 yıllık kanayan bu yarasından kurtarmak için kararlılıklarını tekrar vurguladı. “Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm genel başkanlara, siyasi partilere, medya mensuplarına, emeği olan herkese teşekkür ediyorum.” diye ekledi. Erdoğan, “Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla, artık bir daha, neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır.” dedi.

Erdoğan, son olarak, terör nedeniyle kayıplar yaşayan herkes için umut dolu bir geleceğin inşa edilmesine inandığını ve bu yönde ilerleyeceklerini belirtti. “Cenabıallah yolumuzu açık etsin, bahtımızı açık etsin, diyorum.” dedi.