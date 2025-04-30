Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye, Kardeşlik İklimidir.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE GİDEN YOL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada terörsüz bir Türkiye’nin önemine vurgu yaptı. “Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil, bir kardeşlik iklimidir. Milletimizin onlarca yıllık özlemidir” sözleriyle terörle mücadelenin sadece bir güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda toplumsal birliktelik ve kardeşlik bağlarını güçlendirme çabası olduğunu belirtti.

KARDEŞLİK İKLİMİ İÇİN ATILACAK ADIMLAR

Erdoğan, terörsüz bir ortamda insanların daha huzurlu ve güvenli bir yaşam süreceklerini ifade ederek, bu amaçla atılması gereken adımların tüm Türkiye toplumunu kapsayıcı olduğunu söyledi. Bu sayede toplumun tüm kesimlerinin kaynaşmasının sağlanarak, birlik ve beraberliğin artırılması hedefleniyor.