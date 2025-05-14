Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye yeni safha” dedi

ERDOĞAN’IN KONUŞMASI VE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır.” dedi. Ayrıca, terör örgütünün Suriye ve Avrupa kollarının bu sürece dahil olmalarının hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Özellikle kayyum uygulamasının istisna olacağını belirtti.

DEMOKRASİ SAFHASINDA YENİ BİR DÖNEM

Erdoğan, bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı almasıyla beraber “Bu safha birliğimizi kardeşliğimizi güçlendirme, demokrasi safhasıdır.” ifadesini kullandı. Terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, terörün ekonomiye zarar verdiğini belirterek, “Devlet ve millet olarak terörle sınandık, bedelini ödedik ve nihayet bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik.” dedi.

GÜVENLİK VE YATIRIM KONULARINDA YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı, “Terörün, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır.” diyerek güvenliğin sağlanmasının toplumsal birlik ve beraberlikle mümkün olacağını ifade etti. Sürecin başarıyla sonuçlanmasının 86 milyon insanın ortak başarısı olduğunu aktararak, yeni ekonomik fırsatların müjdelerinin verileceğini söyledi. Türkiye’nin madenlerini ve kaynaklarını milletin hizmetine sunacaklarını belirtti.

BARILIK İÇİN DİPLOMASİ ÇABALARI

Erdoğan, Türkiye’nin barış diplomasisi konusunda merkezi bir konumda olduğunu belirtti. “Kriz çözümünde aranan ülkeyiz.” diyerek, ABD Başkanı Trump’a Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma konusundaki desteği için teşekkür etti. Gazze’deki insanlık trajedisine yönelik çabalarının devam ettiğini de ifade etti.

İBB’YE YÖNELİK SORUŞTURMALAR VE YEREL YÖNETİM

Cumhurbaşkanı, İstanbul’daki karanlık şebeke oluşumları için “Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri olmayan bir suç işlendi.” ifadesini kullandı. Belediyelerdeki yozlaşmanın yaygın olduğunu belirterek, yerel yönetimler ve belediyelerin yeniden yapılandırılmasına duyulan ihtiyacı vurguladı. “Belediye yetkileri tanımlanmalı.” diyerek, yerel yönetim sisteminde köklü değişiklikler yapılmasını istedi.

KAYYUM UYGULAMASI VE GELECEK PLANLARI

Erdoğan, terör örgütünün feshi sonrasında kayyum uygulamasının istisna haline geleceğini düşünerek, siyasetin sürece etkisinin büyük olacağını ifade etti. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve etkin hizmet sunumu için ortak akılla çözümler geliştirilmesini önerdi.