Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’yi inşa ediyoruz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN GENÇLİĞE MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı’nda gençlere hitap etti. Erdoğan, “Sizlere bırakacağımız en büyük miras olarak, ‘Terörsüz Türkiye’yi sabırla, cesaretle, samimiyetle inşa ediyoruz. Lafa her başladıklarında karamsarlık zerk edenlere aldırmayacağız. ‘Yapamazsınız, başaramazsınız’ diyenlere kulak asmayacağız” ifadesini kullandı.

STRATEJİ VE İSTİŞARE KÜLTÜRÜ

Erdoğan, programda AK Parti’nin istişare kültürünü sürdüğünü belirtti. İlk olarak Kadın Kolları’nın verimli toplantılar gerçekleştirdiğini, ardından Gençlik Kampı’nın da başarılı geçtiğini söyledi. “Kamp süresince, Türk gençliğinin beklentileri ve kaygıları hakkında kapsamlı verileri değerlendirme fırsatı bulduk” diye konuştu. Ayrıca stratejik iletişim, kriz yönetimi gibi konularda katılımcılara bilgi veren bakanlara ve akademisyenlere teşekkür etti.

GENÇLERİN GÜCÜ

Cumhurbaşkanı, gençliğin önemine vurgu yaparak, “AK Parti’nin gençleri olarak emanete bir leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahcup etmeyeceksiniz” dedi. Gençliğin Türkiye’nin siyasi geleceğinde önemli rol oynadığını ifade eden Erdoğan, “Gençler, bizim gençliğimiz Kızıl Elma’nın peşindeki gençliktir. Sizler, bu ülkenin geleceğini omuzlarınızda taşıyorsunuz” şeklinde konuştu.

CHP’YE ELEŞTİRİ

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirerek, partinin yolsuzluk sorunlarıyla yüzleşmek yerine AK Gençlik’i hedef aldığını belirtti. “Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor. Ortada bir siyasi söylem değil, üçüncü sınıf bir laf salatası var” ifadelerini kullandı. Erdoğan, CHP’nin içindeki yolsuzluk ve sorunların, liderlerin güçsüzlüğünü ortaya koyduğunu vurguladı.

AK GENÇLİK’İN GÜCÜ

Cumhurbaşkanı, AK Gençlik’in çalışma azmiyle Özgür Özel’i geride bırakacağını belirtti. “Bu salondaki her bir genç kardeşim, siyasi becerisi ve ülke sevgisiyle ileri seviyededir” diyen Erdoğan, gençlerin Türkiye’nin geleceğinde belirleyici rol oynayacağını ifade etti. Gençler, özgüvenle yol alacak ve Türkiye’nin uluslararası arenada onurlu bir şekilde temsil edileceğini söyledi.