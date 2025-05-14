Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörün devri sona erdi.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda önemli ifadelerde bulundu. Erdoğan, “Bölücü örgütün feshi ve silahları bırakma kararını açıklaması ile Türkiye Yüzyılı’nda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız” diyerek, ülkenin geleceği için önemli bir dönüm noktasının yaşandığını vurguladı.

DEMOCRASIYE GEÇİŞİ VURGULADI

Erdoğan, “14 Mayıs tarihi gerçek manada yapılan ilk seçimle ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür” ifadesiyle, Türkiye’nin demokratik gelişimine işaret etti. Cumhurbaşkanı, “Türkiye Cumhuriyeti, kendi vatandaşlarının iradesi ile sorunlarını çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu dosta düşmana göstermiştir” şeklinde konuşarak, ülkenin güçlü bir irade sergilediğini belirtti.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Cumhurbaşkanı, “Biz yolumuza döşenen mayınları temizlemekle çok vakit kaybettik” açıklamasıyla, terörle mücadeledeki zorluklara dikkat çekti. Ayrıca, “Biz devlet ve millet olarak terörle sınandık, bedelini ödedik, derslerini çıkardık ve bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik” diyerek, kararlılıkla devam eden mücadelenin önemini vurguladı. Erdoğan, “Terörün, silahın, şiddetin devri artık kapanmıştır” diyerek, Türkiye’nin güvenli bir geleceğe adım attığını ifade etti.