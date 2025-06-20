Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tetikler çekilmeli!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile İran arasında süren savaşla ilgili önemli bir uyarı yaptı. İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’nda konuşan Erdoğan, Gazze’de sivillere yönelik saldırıların sorumlusunun İsrail olduğunu belirtti. Düşünülenin aksine, bu katliamlara göz yumanların da suçlu olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Netanyahu ve hükümeti, hiçbir kural, ahlak ve sınır tanımadan aylardır işledikleri zulümler sebebiyle Hitler gibi çağımızın zalimlerinin yanına utançla yazdırmışlardır.” dedi.

İSRAİL-İRAN SAVAŞINA İLİŞKİN UYARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Avrupa ve Asya olmak üzere birçok bölgeyi etkileyebilecek felaket yaşanmadan, sivil kayıplar öncesinde insanların savaşın tuzaklarına düşmemesi gerektiğini belirtti. “İsrail üzerinde tesir sahibi güçler, Netanyahu’nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını savaşın derinleşmesinden değil, tüm bölgemizde ateşkes ve sükunetin tesisinden yana kullanmalıdır.” diyerek Türkiye’nin destek vereceğini ifade etti.

FİLİSTİNLİLERİ SELAMLIYORUM

Erdoğan konuşmasında, “Doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistin’in yiğit gençlerini buradan yürekten selamlıyorum. Gazze’nin barbarlığa karşı direnen cesur kadınlarını ve zalimler karşısında diz çökmeyen yetimlerini selamlıyorum.” sözleriyle Filistin halkına desteğini gösterdi. Ayrıca, forumun 70’ten fazla ülkedeki üniversitelerdeki etkinliklerine ve 75 bin öğrenciye dikkat çekti.

İSLAM DÜNYASI OLARAK ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

Cumhurbaşkanı, İslam dünyasının zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayarak savaş, çatışma ve istikrarsızlıkların etkilerini dile getirdi. “Savaş, çatışma, kaos ve istikrarsızlık bulutları” ifadeleriyle karşılaşılan dram ve insanlık suçlarını anlattı.

GİZLİ İNSANLIK SUÇLARI

Erdoğan, Gazze’de süren barbarlıkları eleştirerek, İsrail’in sivilleri acımasızca hedef aldığını açıkladı. Sivillerin açlık ve insani yardımlara erişimlerinin engellendiğini belirtti. “Sivil yerleşim alanları, okullar, ibadethaneler, hastaneler bombalanıyor.” dedi.

SUSANLAR SUÇA ORTAK

Erdoğan, Gazze’deki soykırımın sorumlusunun Netanyahu hükümeti olduğunu ifade ederek, bu duruma sessiz kalanların da sorumluluk taşıdığını dile getirdi. “Soğuk betonlara sıra sıra dizilen masum yavruların kanı, İsrail’in şımarıklığına susanların ellerine bulaşmıştır.” sözleriyle bu durumu eleştirdi.

SAVAŞA SON VERİLMESİ GEREKEN BİR DURUM

Cumhurbaşkanı, İran ile olan çatışmaların geri dönülmez bir noktaya varmak üzere olduğunu söyledi. “Artık bu haydutluk bir an önce son bulması gerekiyor.” diyerek, sivil kayıplar yaşanmadan savaşın durdurulması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin bu konuda gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

ÖZGÜR FİLİSTİN VURGUSU

Erdoğan, “Biz coğrafyamızda daha fazla kaos, çatışma, savaş ve sivil ölümü görmek istemiyoruz.” diyerek Türkiye’nin barışa olan inancını yineledi. “Bugün de yaşasın özgür Filistin diyoruz.” ifadesiyle, desteklerini tekrarladı.