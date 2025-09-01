Cumhurbaşkanı Erdoğan TIANJIN’de Zirve’yi Tamamladı

ŞANGHAI İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Tianjin kentindeki temaslarını sona erdirdi. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’nde yer alarak önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Erdoğan’a bu ziyarette eşlik eden bakanlar, zirvenin tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldı.

ALT DÜZEY GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tianjin’deki programında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çiyle bir araya geldi. Bunun yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşmeler yaparak bölgesel işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.