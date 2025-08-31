Cumhurbaşkanı Erdoğan Tiencin’e gitti. ŞİÖ Zirvesi’nde liderlerle buluşacak. Erdoğan’dan Gazze için çağrı yapılacak. Putin de Çin ziyaretinde olacak. 20’den fazla ülke lideri katılacak. Zirve iki gün sürecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ŞİÖ ZİRVESİNE KATILIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere geldi. Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik ekibi tarafından karşılandı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Tiencin’e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi çerçevesinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan yarın genişletilmiş biçimde düzenlenecek zirve oturumunda konuşma yapacak. Erdoğan, konuşmaları ve bireysel görüşmelerinde Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekerek dünyaya “Yaşananlar küresel vicdanı sızlatıyor. Artık harekete geçin” mesajı verecek. Ayrıca, küresel sistemin sorunları çözmedeki yetersizliğine de vurgu yaparak yeniden inşasını gündeme taşıması bekleniyor. Erdoğan, ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping ile diğer liderlerle de ikili görüşmelerde bulunacak.

Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağı bildirildi. Putin, Şi Cinping ve diğer liderlerle bir araya gelecek. Erdoğan’ın Cinping ile görüşmesinin planlandığı ifade edildi. Türkiye, 2012’den bu yana “diyalog ortağı” olduğu ŞİÖ’de devlet başkanı seviyesinde temsil edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl aradan sonra ilk kez Çin’i ziyaret ediyor. Tiencin’de, 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında iki günlük ŞİÖ liderler zirvesi gerçekleştirilecek ve bu zirve uluslararası diplomasinin merkezinde yer alacak.

ŞİÖ Zirvesi’ne 20’den fazla ülke liderinin katılması bekleniyor. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, Pekin’deki basın toplantısında, zirve organizasyonu hakkında bilgilendirmede bulundu. Liu, “ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı” ve “ŞİÖ Artı Toplantısı”‘na ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Zirveye katılacak liderler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve diğer üst düzey isimler yer alacak. Ayrıca, gözlemci ve diyalog ortakları arasında Moğolistan, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Maldivler, Nepal, Mısır, Türkmenistan, Endonezya, Malezya, Laos ve Vietnam gibi ülkelerin liderleri de zirvede bulunacak. Liu, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin liderlerinin de zirvede hazır bulunacağını açıkladı.