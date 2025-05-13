Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplantılara Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK PARTİ GRUP TOPLANTISI’NA KATILIYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısına katılıyor.

4. TARIM ORMAN ŞURASI PROGRAMI

Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı’na iştirak edecek.

GÜVEN MEKTUBU TAKDİM TÖRENİ

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek olan Güven Mektubu Takdim Törenleri programına da katılım gösterecek. Ayrıca, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto ve ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr.’ı kabul edecek.

(Ankara/12.00/14.00/16.00/16.15/16.45/17.15)