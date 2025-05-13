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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Toplantıya Başkanlık Etti

TOPLANTIYA BAŞKANLIK EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’na başkanlık etti. Bu toplantıda, Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli kararlar alınması bekleniyor.

GİZLİ TOPLANTI DETAYLARI

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya dair yalnızca bir fotoğraf paylaşıldı. Toplantının içeriği hakkında detaylar ise açıklanmıyor. Savunma sanayisine dair alınacak kararların ülkenin güvenlik politikalarını güçlendirmesi hedefleniyor.

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