Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kaza ile ilgili bilgi verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tren kazası ile ilgili bilgi verildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah saat 06.36’da meydana gelen tren kazasıyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı. Kazayla ilgili gelişmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın can kayıplarından derin üzüntü duyduğu belirtildi. Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

TRT