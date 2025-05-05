Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kez, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu önemli görüşmede bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ı Türkiye’ye davet etti. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında “Türkiye ile ABD ikili ilişkileri ele alındı” ifadesi yer aldı. Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye’nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstereceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TAKDİR DOLU AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın savaşların sonlandırılması konusundaki tutumunu desteklediğini ve İran ile yürütülen müzakere süreci ile Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesine yönelik çabaları takdirle karşıladığını ifade etti.

GÖRÜŞMEDE GAZZE VE SURİYE KONULARI DE ELE ALINDI

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki insani kriz durumunun kritik boyutlara ulaştığını belirtti. Gazze’ye insani yardımların sürekli ulaşması ve bu trajik duruma son verilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barış için Türkiye’nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma ve istikrarı sağlama konusundaki çabalarını da vurguladı. ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarının hafifletilmesine ilişkin çalışmalarının bu süreçte katkı sağlayacağını ve istikrarlı bir Suriye’nin bölge ile dünya barışını destekleyeceğini söyledi.

ERDOĞAN, TRUMP’I TÜRKİYE’YE DAVET ETTİ

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti.