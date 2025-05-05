Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ı Türkiye’ye Davet Etti

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bu görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ve farklı bölgesel ile küresel meseleler masaya yatırıldı. Erdoğan, Türkiye’nin ABD ile özellikle savunma sanayii dahil birçok alanda iş birliğini geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceğini ifade etti.

SAVAŞLARA YENİ BİR YAKLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın savaşların sona erdirilmesine dair bakış açısını desteklediğini belirtti. İran ile sürdürülen müzakereler ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan çabaları takdir ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki insani krizin ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı. Gazze bölgesine insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve bu trajik insanlık dramına son verilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi için Türkiye’nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

SURİYE’DEKİ İSTİKRAR

Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini aktardı. ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları hafifletme çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını ve istikrarlı bir Suriye’nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma sırasında ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti.