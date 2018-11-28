Erdoğan, Trump’la görüşecek

G20 zirvesi için Arjantin’e giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’la bir araya gelecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın 30 Kasım’da Arjantin’de düzenlenecek G20 zirvesinde devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacağını ifade etti. Sanders, Trump’ın ikili temasları kapsamında Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Trump’ın, G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini duyurdu. Bolton, Trump’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme planının olmadığını ifade etti.

Öte yandan, Trump’ın G20 zirvesi kapsamında ABD ile Çin’in gümrük tarifelerini karşılıklı olarak artırmasının ardından ilk kez Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesi bekleniyor.

(Şehriyar İmanbeyli /İHA)