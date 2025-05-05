Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ile birlikte Suriye dahil bölgesel ve küresel olaylar üzerinde duruldu. Erdoğan, Trump’ı Türkiye’ye davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli uluslararası konular masaya yatırıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin ABD ile öncelikle savunma sanayi konusunda birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adımlar atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump’ın savaşların sona erdirilmesine dair yaklaşımını desteklediğini, İran ile liderliğindeki müzakerelere ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması çabalarına duyduğu takdiri dile getirdi.”

Ayrıca, Erdoğan, Gazze’deki insani krizin trajik boyutlara ulaştığını vurguladı. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaşması ve bu dramın sona ermesi gerektiğini belirtti. Ateşkesin sağlanması ve kalıcı barış için Türkiye’nin işbirliği yapmaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalarını da hatırlattı. ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin çalışmaları, istikrarlı bir Suriye için katkı sağladığını ve bunun hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini belirtti. Erdoğan, görüşmede Trump’ı Türkiye’ye davet etmeyi de ihmal etmedi.