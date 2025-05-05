Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşme yaptı

GÖRÜŞME DETAYLARI

İletişim Başkanlığı’nın yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği bildirildi. Bu görüşmede Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkiler yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ABD ile özellikle savunma sanayii alanında iş birliğini ilerletmek için devam eden adımlar atacağını vurguladı.

SAVUNMA SANAYİİ VE İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın savaşların sona erdirilmesine yönelik yaklaşımını desteklediğini ifade etti. Ayrıca, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için gösterilen çabaları takdir ettiğini belirtti. Erdoğan, Gazze’deki insani krizin ciddi bir boyuta ulaştığını ve bu bölgeye insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması gerektiği konusunda düşüncelerini aktardı.

İNSANİ YARDIM VE BARIŞ ÇABALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barış için Türkiye’nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrarının sağlanmasının Türkiye için önemli olduğu, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin çalışmalarının sürece katkı sunacağını belirtti. Erdoğan, istikrarlı bir Suriye’nin hem bölgenin hem de dünyanın barışını destekleyeceğini sözlerine ekledi.

DAVET AÇIKLAMASI

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’a Türkiye’yi ziyaret etmesi için davette bulundu.