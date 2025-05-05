Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRUMP İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ı Türkiye’ye davet etti. Trump’ın mayıs ayında Orta Doğu’ya yapacağı tura Türkiye’yi dahil edip etmeyeceği üzerinde bir süredir tartışmalar yapılıyordu.

OLUŞTURULAN İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME ÇABALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13 Nisan’da Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanış toplantısında, olası bir Erdoğan-Trump görüşmesi ile ilgili olarak “Kesinleşen bir husus yok. Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme ABD’de mi olacak Türkiye’de mi olacak bunlar halihazırda bakanlıklarımız arasında çalışması devam eden konular” diye yanıt vermişti. Ancak, Ankara’daki diplomatik kaynaklar, ABD Başkanı’nın Türkiye’ye gelme olasılığının arttığını bildirdi.

TÜRKİYE’NİN DESTEK AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin ABD ile özellikle savunma sanayii dahil birçok alanda iş birliğini geliştirmek için adım atmaya devam edeceğini dile getirdi. Erdoğan, Trump’ın savaşların sona ermesine dair yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakereler ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için gösterilen çabaları takdirle karşıladıklarını vurguladı. Ayrıca, Gazze’deki insani krizin “vahim boyutlara ulaştığını” ifade eden Erdoğan, kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

SURİYE POLİTİKASINA DEĞİNİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma çabalarında yer aldığını ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini de söyledi. Ayrıca, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının önemine dikkat çekti.