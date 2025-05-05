Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel meseleler gündeme geldi. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefonda, Türkiye’nin başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.

İKİLİ İLİŞKİLERİ DESTEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın savaşların sona ermesine yönelik yaklaşımını desteklediğini belirtti. İran ile yürütülen müzakere sürecine ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için gerçekleştirilen çabalara yönelik takdirini de dile getirdi. Erdoğan ayrıca, Gazze’de yaşanan insani krizin ciddi boyutlara ulaştığını, bu nedenle Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması gerektiğini vurguladı. “Ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye her türlü desteği vermeye hazır” sözlerini de ekledi.

SURİYE’DE İSTİKRAR ÇABALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma ve istikrar sağlama konusundaki çabalarından bahsetti. ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine dair çalışmalarının sürece olumlu katkılar sağlayacağını belirtti. İstikrarlı bir Suriye’nin, hem bölgesel hem de dünya barışını destekleyeceğini ifade etti. Görüşmenin sonunda Erdoğan, Trump’ı Türkiye’ye davet etti.