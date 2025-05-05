Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkileri masaya yatırdı. Görüşmede, iki ülkenin iş birliğini artıracak stratejiler üzerinde duruldu. Ayrıca, bölgesel ve küresel konular hakkında önemli değerlendirmeler yapıldı.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Görüşme sırasında, Türkiye’nin ABD ile olan ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra, karşılıklı çıkarların gözetildiği birçok stratejik konu değerlendirildi. İki lider, dünya çapında artan sorunların çözümü için iş birliğinin gerekliliğini vurguladı ve bu doğrultuda adımlar atmanın önemini belirtti.

REGİYONAL GELİŞMELER

Görüşmede, Orta Doğu ve diğer bölgelere ilişkin gelişmeler de gündeme geldi. Söz konusu bölgelerdeki istikrarın sağlanması için atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. Erdoğan ve Trump, uluslararası iş birliğinin önemini ve karşılıklı desteğin gerekliliğini tekrar değerlendirdi.