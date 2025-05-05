Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın bir zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgiye göre, bu görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki iki taraflı ilişkiler, yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ABD ile özellikle savunma sanayii konusunda işbirliğini geliştirmek için atılımlar yapmaya devam edeceğini ifade etti.

BARIŞ İÇİN DESTEĞİ VURGULADI

Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın savaşların sona ermesine yönelik yaklaşımını desteklediğini belirtti. Bununla birlikte, İran ile yapılan müzakereler ve Rusya-Ukrayna savaşının çözümüne yönelik çabaları takdirle karşıladıklarını da dile getirdi. Gazze’deki insani krizde yaşanan durumun ciddiyetine dikkat çeken Erdoğan, “Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması gerekiyor ve bu trajik duruma son verilmesi şart” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, ateşkes sağlanması ve kalıcı bir barış için Türkiye’nin işbirliğine ve her tür desteğe hazır olduğunu vurguladı.

SURİYE POLİTİKASI VE YAPTIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma çabaları ve istikrar sağlama konusundaki gayretlerini de paylaştı. Ayrıca, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi yönündeki çalışmalarının bu süreçte katkıda bulunacağını ve istikrarlı bir Suriye’nin hem bölge hem de dünya barışına olumlu etkiler yapacağını aktardı. Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti.