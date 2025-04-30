Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la yeni dönem

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DAVRANIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dostum Trump’la yeni dönemde ikili ilişkilerimize çok farklı bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. İkili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda umutlu olduklarını belirtti.

BARIŞ VİZYONU VE TÜRKİYE’NİN HASSASİYETLERİ

Erdoğan, “Kendisinin Rusya-Ukrayna başta olmak üzere barış vizyonunu da destekliyoruz” dedi. Türkiye’nin hassasiyetlerinin gözetilmesini memnuniyetle karşıladığını ve bu durumun önemli bir konu olduğunu vurguladı.