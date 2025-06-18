Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk futbolu için destek istedi

FUTBOLUN HAK ETTİĞİ YERİ BULMASI HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası alanda futbolun hak ettiği konuma gelmesi gerektiğini vurguladı. “Bizim tek bir gayemiz var o da Türk futbolunun uluslararası alanda hak ettiği konuma gelmesidir. Bu hedefe ulaşılmasında sadece devletimizin çabaları yeterli olmaz. Federasyonumuz ile spor kulüplerimizin de bize destek vermesi önemli,” diye belirtti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Süper Lig’e yükselen takımların temsilcilerini kabul etti.

BAŞARIYI TEBRİK ETTİ

Kabulde, Süper Lig’e yükselen takımların başarısı için oyunculara ve teknik heyete tebriklerini ileten Erdoğan, “Oldukça çekişmeli geçen bir spor takviminin sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde geride bırakıldığını” vurguladı. Gelecek sezon için bu olumlu atmosferin devam etmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin çevresindeki duruma da değinen Erdoğan, “Etrafı adeta yangın yerine dönmüş ülkemiz, tüm bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak elhamdülillah göz dolduruyor,” dedi.

SPOREN TEMEL DEĞERLERİNE VURGU

Tribünlerdeki kardeşlik ikliminin sağlanması gerektiğini belirten Erdoğan, “Biz, gerilimden değil, centilmenlikten beslenen bir futbol kültürü istiyoruz,” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin spor altyapısındaki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı, ülke genelinde spor tesislerinin ve stadyumların sayı ve kalitesinin artırıldığını vurgulayarak “Toplam tesis sayımızı 1575’ten aldık, 4 bin 511’e yükselttik,” dedi.

GENÇLERBİRLİĞİ VE KULÜP BAŞKANLARINDAN MESAJLAR

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kulübünün Süper Lig’e yükselişinin ardından Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceklerini iletti. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, yeni stadyumları için başarılı sonuçlar elde etmek istediklerini belirtirken, Cumhurbaşkanı’nın spor desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, takımının Süper Lig’de kalma sürecini değerlendirerek, “Güzel bir stat yaptırıyorsunuz, sizin emirlerinizle. Bu da bittiği zaman dünyadaki örnek statlardan biri ortaya çıkıyor,” dedi. Sungur, altyapıdan yetişen genç sporcular hakkında da bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

STADYUM PROJELERİ VE GELECEK HEDEFLERİ

Yeni stadyum projeleri hakkında bilgi veren Sungur, Eryaman Stadı’nın doluluğunun potansiyeline vurgu yaptı. Başarılı bir sezon geçirmenin seyirci sayısını arttıracağını belirtti. Kulüp başkanları, Erdoğan’a forma hediye ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Gelecek sezonda birlikte çalışarak Türk futbolunun uluslararası arenada hak ettiği yeri bulması için bir arada durulmasını umarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dayanışma mesajı verdiler.