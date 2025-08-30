Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye için birliğe vurgu yaptı

ERDOĞAN’IN KONUŞMASI VE MİRAS VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri programında yaptığı konuşmada, “Tüm gayemiz, ecdattan tevarüs ettiğimiz emsalsiz mirası daha da zenginleştirip gelecek kuşaklara aktarmak, sonraki nesillere güçlü ve muteber bir Türkiye emanet etmektir.” ifadelerini kullandı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, katılanlara teşekkür eden Erdoğan, bu anlamlı organizasyonun birlik ve beraberliği güçlendirmesini, dayanışmayı artırmasını diledi.

AĞUSTOS AYININ ANLAMINI VURGULAMA

Ağustos ayının, milli tarihin en önemli aylarından biri olduğunu belirten Erdoğan, “Belgrad’dan Mohaç’a, Çaldıran’dan Otlukbeli’ne, Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a kadar kahramanlık destanlarıyla süslenen zafer ayı, manasına uygun şekilde dolu dolu değerlendirilmektedir.” dedi. Yurt içinde ve dışında düzenlenen etkinliklerle tarihi yaşatmaya, şehitleri ve gazileri onurlandırmaya gayret ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, mazisi ile irtibatı kopmuş milletler köklerini tanıyamaz, bugünü doğru okuyamaz, geleceğe güvenle yürüyemez.” şeklinde konuştu.

30 AĞUSTOS’UN TARİHİ ÖNEMİ

İstiklal Harbi’nin kritik günlerinde başlayan Büyük Taarruz’un, 30 Ağustos 1922’de tarihe geçtiğini dile getiren Erdoğan, “Bugün 103. seneidevriyesini coşku ve gururla kutladığımız bu büyük zafer, bağımsızlık irademizin ve bu topraklardaki ebedi varlığımızın tescili olmuştur.” dedi. 1071’de Malazgirt’ten 1922’ye kadar uzanan zafer yürüyüşünün kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda durmaksızın çalışacaklarını belirtti.

KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR

Etkinlikte, kahraman askerlere muhabbetlerini ileten Erdoğan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi’nin tüm kahramanlarını andı ve “Malazgirt’teki ilk akınlardan bugüne istiklal ve istikbal için cansiparane bir ruhla mücadele eden tüm şehit ve gazileri yad ediyorum.” dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına selam gönderen Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayarak, Kur’an-ı Kerim tilaveti, dua ve kısa film gösterimi ile devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser verdi. Programa, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakanlar, partilerin yöneticileri ve yabancı devlet temsilcileri katıldı.