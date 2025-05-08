Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Irak ilişkilerini vurguladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırılarıyla ilgili “Pakistan-Hindistan geriliminin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile önemli bir görüşmemiz oldu. Pakistan’ın uluslararası görüşme teklifini değerli buluyoruz. Biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan, diyalog yollarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

İRAN BAŞBAKANININ ZİYARETİ VE ANLAŞMALAR

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu ve Erdoğan ile görüştü. Görüşmeler sonucunda Türkiye ve Irak arasında 11 farklı anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısında “PKK, FETÖ ve DAEŞ’e karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığımızı teyit ettik” dedi. İki ülke arasındaki ilişkilerin derin tarihi ve kültürel bağlara dayandığını vurgulayan Erdoğan, bu ilişkileri sadece devletler arası münasebetler olarak değil, kardeşlik hukuku çerçevesinde değerlendirdiklerini ifade etti.

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE VURGU

Erdoğan, görüşmelerde güvenlik ve terörle mücadele iş birliğinin önemine dikkat çekti. “Türkiye’nin olduğu kadar Irak’ın milli güvenliğine tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DAEŞ’e karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığımızı teyit ettik.” diyen Erdoğan, bölgede teröre yer olmadığını vurguladı. Ayrıca, “Kalkınma Yolu Projesi hem Irak’ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır” sözleriyle bu projenin önemine işaret etti.

TİCARET HACMİ VE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

Erdoğan, Irak ile ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 18 milyar dolara yaklaştığını belirtti ve potansiyelin daha fazla olduğuna inandıklarını ifade etti. İki taraf arasında yapılan çalışmalarda altyapının ıslahı gibi ortak projelerin gerçekleştirilmesine odaklandıklarını söyledi. Ayrıca, “Irak, Türkiye petrol boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz.” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE BÖLGESEL DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in Gazze’de başlattığı, ardından Lübnan’a ve Suriye’ye de taşıdığı saldırgan siyasetinin sonuçları ortadadır. İsrail, bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrasızlığa boğarak kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyor.” sözlerini sarf etti. Ayrıca, Gazze’deki insani kriz konusunda uluslararası baskının artırılmasının önemine dikkat çekti.

İRAN BAŞBAKANINDAN DEĞERLENDİRMELER

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Türkiye ziyaretinin ve yapılan diyalogların önemine vurgu yaparak, “Bu ziyaretimiz ve tabi ki ciddi diyaloglar ve görüşmeler açıkça yapılmıştır. Terör belası iki ülkeyi de etkilemektedir. Biz, Irak’ın güvenliğini Türkiye’nin güvenliği olarak görüyoruz.” dedi. Sudani, PKK’nın Irak yasalarına göre yasaklı bir örgüt olduğunu belirtti.