Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin barış sağlamada etkin olduğunu vurguladı

Türkiye’NİN BARİŞ DİPLOMASİSİ GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin barış diplomasi merkezi haline geldiğini ifade etti. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine de değinerek, “En büyük arzum Sayın Putin ve Sayın Zelenski’yi İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump’ı da bunların yanına almak. Eğer kabul buyururlarsa ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya gelirim” dedi. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından halka seslendi.

SEÇİMLERİN ÖNEMİ VE DEMOKRASİ VURGUSU

Toplantıda tarım, ulaştırma, ekonomi ve güvenlik gibi Türkiye’nin gündeminde önemli yer tutan konuları değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, “14-28 Mayıs seçimleri siyasi hayatımızın dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Milletimiz her iki seçimde de istikbaline dair çok önemli kararlar vermiştir” dedi. Ayrıca, bu seçimlerde kendisini yüzde 52,18 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören 27 milyon 835 bin vatandaşa teşekkür etti. Erdoğan, “Bugün geriye dönüp baktığımızda yapılan tercihin ne kadar hayati olduğunu daha net görüyoruz” ifadelerini kullandı.

KABİNE DÖNEMİ VE GELECEK HEDİYELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesinin iki yıllık görev süresinin tamamlandığını belirterek, “Cumhurbaşkanı kabinesi olarak tam bir uyum içinde iki senedir ülkemize hizmet ediyoruz. Kalan üç yıllık sürede de gayemiz ülkemizi kalkındırmak” diyerek insan refahını artırmaya yönelik hedeflerini paylaştı. Türkiye’nin terör sorunu gibi meselelerini çözebilecek güce sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir” dedi.

DİPLOMASİDEKİ FAALİYETLER

Türkiye’nin içeride ve dışarıda yürüttüğü diplomasi ve barış çabalarına dikkat çeken Erdoğan, “Yıllardır acıdan beslenenlerin Türkiye’nin yüklerinden kurtulma ihtimalinin kuvvetlenmesi endişesine kapılmaları doğaldır” diyerek, bu durumları milletin ferasetine havale ettiklerini dile getirdi. Ayrıca, son Kabine toplantısından bu yana gerçekleştirilen önemli toplantalara da değinerek, “13 Mayıs’ta Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısını yaptık, 14 Mayıs’ta Tarım Şurası’nda önemli kararlar aldık” şeklinde ifade etti.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER VE ETKİNLİKLER

Erdoğan, Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ni, gençlerle katıldığı Genç Fest programını ve 19 Mayıs’ta Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da belirterek, bu etkinliklerin Türkiye için görkemli birer an olduğunu söyledi. 21 Mayıs’ta Türk Devletleri Teşkilatı’nın gayriresmi zirvesine katıldığını da belirten Erdoğan, “Aldığımız kararın Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AİLE YILI VE POLİTİKALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılının Türkiye’de Aile Yılı olarak ilan edildiğini vurgulayarak, ailenin güçlendirilmesine yönelik uzun vadeli politikalar geliştireceklerini ifade etti. “Artan tehditler karşısında aile müessesesini güçlendirecek adımlar atacağız” şeklinde konuşan Erdoğan, cinsiyetsizleştirme politikalarıyla kararlılıkla mücadele edeceklerinin altını çizdi.

İLERLEYEN DİPLOMASİ VE YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politikada Türkiye’nin bağımsız bir duruş sergilediğini ve dünyanın Türkiye’ye olan güveninin artmaya devam edeceğini belirterek, “Türkiye her alanda tam bağımsızlığa doğru yol almakta” dedi. Ekonomik verileri de değerlendirerek, Türkiye’nin ihracat rakamlarının tarihi rekorlara ulaştığını belirtti; “2025 mayıs ayındaki ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artış kaydetti” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram öncesi gerçekleştirdiği düzenlemeleri ve vatandaşların güvenli yolculuk yapmaları için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, emeklilere yapılacak ödemeleri de duyurdu. “Bu düşüncelerle Kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” sözleriyle konuşmasını sona erdirdi.