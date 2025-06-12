Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin KAAN İhracatını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran’da yaptığı açıklamada Türkiye’nin Endonezya’ya 48 adet KAAN ihraç edeceğini duyurdu. Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmayı “rekor ihracat sözleşmesi” olarak tanımladı. Böylece, Türkiye’nin son dönemde farklı ülkelerle gerçekleştirdiği askeri ihracat anlaşmalarına bir yenisi eklenmiş oldu.

Türkiye SAVUNMA SANAYİİ VE İHRACATININ ARTAN ROLÜ

BBC Monitoring, Türkiye’nin sürekli büyüyen savunma sanayiini ve artan askeri donanım ihracatını inceledi. Türkiye’nin savunma ithalatı azalırken ihracatının artması, Ankara için savunma sanayiinde “özyeterliliğinin” yükselmesi olarak değerlendiriliyor. Türkiye, hangi silahları satıyor, bunun ekonomiye olan katkısı ne ve silah ihracatı Ankara’nın dış politikasında nasıl bir rol oynuyor? Türkiye yapımı silahlı insansız hava araçları (SİHA), Ukrayna, Suriye, Libya ve Kafkasya gibi birçok çatışma bölgesinde aktif biçimde kullanılıyor ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Türkiye’nin savunma ihracatında öne çıkan diğer ürünler arasında hafif savaş uçakları, taarruz helikopterleri, korvetler, zırhlı araçlar, mühimmat ve füze sistemleri yer alıyor. Bu ürünlere olan ilginin artması, Ankara’nın savunma ihracatı gelirlerinin de yükselmesi anlamını taşıyor. 2014 yılında 1 milyar 640 milyon dolar olan savunma ihracatı gelirleri, 2024 yılında 7 milyar 100 milyon dolara ulaşma hedefi gösteriyor. Savunma sanayii kazanımları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iç politika söyleminde de merkezi bir rol oynuyor, Erdoğan sık sık sektördeki gelişmeleri Türkiye’nin güçlenmesinin bir göstergesi olarak vurguluyor.

ASKERİ İHRACAT VE SİHA TÜRKİYESİ

Türk yetkililer ayrıca savunma sanayiini dünya çapında ikili ilişkileri güçlendirme çabalarının önemli bir parçası olarak sunuyor. Ancak muhalefet, Türkiye’nin kritik askeri ürün ihracatında uygulanan denetim ve kuralların ekonomik kaygılar nedeniyle gevşetilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Aksi takdirde bunun milli güvenliği riske atabileceği uyarısı yapılıyor. Türkiye’nin askeri ihracat portföyü incelendiğinde, keşif amaçlı insansız hava araçları (İHA’lar) ve SİHA’lar dikkat çekiyor. Türk medyası, bu silahları Türkiye’nin küresel bir markası olarak sık sık lanse ediyor. Baykar’ın Bayraktar TB-2 SİHA’ları, ihraç ürünleri arasında en fazla öne çıkanlar arasında yer almakta.

Bayraktar TB-2, Türkiye’nin yaptığı Suriye operasyonlarında, Libya iç savaşında, Karabağ ve Ukrayna çatışmalarında öne çıkmış durumda. 2019’dan sonra satışlarının arttığı gözlemleniyor. Bugüne kadar 39 ülke Türk SİHA’ları tedarik etti ve bu tedarikler arasında TB-2, ANKA, Aksungur ve Akıncı gibi ürünler mevcut. Türkiye, SİHA’lara ek olarak, Kızılelma adlı insansız bir savaş uçağı geliştirme aşamasında. Kızılelma, mitolojik bir Türk sembolü olarak değerlendiriliyor ve bu uçak otonom olarak çalışabilme özelliği taşıyacak.

YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜMLERİN ÖNEMİ

Muhalif görüşler, Türkiye’nin geliştirdiği bazı yerli araçlarda yabancı parça kullanıldığına dikkat çekiyor, ancak yetkililer, yabancı parçaların zamanla yerlileşeceği yanıtını veriyor. Türkiye, genellikle satışlarda şart veya kısıtlama getirmeyen, kullanıma dair az sayıda koşul içeren bir yaklaşım sergiliyor. Türkiye; Kuzey Afrika’da Fas ve Cezayir, Orta Doğu’da Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Asya’da Kırgızistan ve Tacikistan, Doğu Afrika’da ise Somali ve Etiyopya gibi ülkelerle askeri ürün satışlarını sürdürüyor. Bu, bazı uzmanlar tarafından Türkiye’nin askeri ihracat politikasının stratejik, ekonomik ve diplomatik amaçlara hizmet eden “İHA ve SİHA diplomasisi” olarak adlandırılmasına neden oluyor.

Baykar’ın Aralık 2024’te İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın alma anlaşmasının, Avrupa’nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillendirilmesi çabasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin savunma tedarik ihalelerini güvence altına alma amacı taşıdığı değerlendiriliyor. Türkiye’nin savunma ihracatındaki ürünler arasında Hürkuş ve Hürjet hafif savaş ve eğitim uçakları, MİLGEM korvet ve fırkateynleri ile T-129 ATAK savaş helikopteri bulunuyor. 2020 yılından bu yana pek çok ülke bu ürünleri satın aldı.

GELİRLERDEKİ ARTIŞ VE GELECEK HEDEFLERİ

Ukrayna, Azerbaycan, Libya ve Somali, Türkiye imzalı askeri ürünleri aktif olarak kullanıyor. Türkiye, 2022’de ilk kez Khan balistik füzesini ihraç etti ve bu alıcı ülke Endonezya oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında Türkiye’nin 2000 kilometre menzil kapasitesine sahip balistik füze geliştirdiğini açıkladı. Türkiye’nin savunma sanayisine olan küresel ilgi artarken, bu sektör kaynaklı gelirler ve Ankara’nın küresel pazardaki payı da hızla büyüyor. Savunma Sanayii Başkanlığı, 2024 yılı için Türkiye’nin 2028 savunma ihracatı gelir hedefini 11 milyar dolar olarak belirledi.

Hükümet yetkilileri, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 silah tedarikçisi arasına girmesini amaçladıklarını belirtiyor. Savunma sektörü, Türkiye’nin ekonomik yapı taşlarından biri haline geldi. Baykar, 1,9 milyar dolarlık gelirle dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 69. sırada yer alıyor. Ayrıca, Türkiye’de üst düzey yetkililer, ülkenin kendi savunma ihtiyaçlarının %80’ini yurt içinden karşıladığını ifade ediyor.

Buna paralel olarak, Türkiye’nin küresel savunma ithalatındaki payı 2014’ten bu yana belirgin bir düşüş gösteriyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, Türkiye’nin küresel savunma ithalatındaki payı 2010-2016 yılları arasında ortalama %2,97 iken, 2017-2024 döneminde %1,46’ya düştü. Hükümete yakın yorumcular, geçmişteki askeri operasyonların ardından uygulanan yaptırımların, savunmada özyeterliliği bir mecburiyet haline getirdiğini savunuyor.

ÖZYETERLİLİK VE SAVUNMA DEVRİMİ

2019 yılında ABD’nin F-35 savaş uçağı programından Türkiye’yi çıkararak yaptığı müdahale sonrası özyeterlilik vurgusunun arttığı gözlemleniyor. Selçuk Bayraktar, bu konudaki kaygılara dikkat çekerek, “F-35’leri vermiyor olmaları, bugün bizim için dezavantaj gibi görünse de, yarın milli savunma sanayiimiz için en hayırlı işlerden biri olabilir,” sözlerini dile getirmişti. Türk yetkililer, bu tür “engellerin” Türkiye’nin SİHA teknolojisindeki ilerlemelerinin temel motivasyon kaynaklarından biri olduğunu sık sık ifade ediyor. Yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltmak için “yerli ve milli” çözümler geliştirmeye hızla yöneldikleri belirtiliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın verilerine göre, 2002 yılında 62 savunma projesi yürütülürken, bu sayı şu anda 1100’ü aşmış durumda. Bu projelerin bütçesi 2002’de 5,5 milyar dolardan, 2024’te 100 milyar doların üzerinde bir seviyeye çıkacak. Savunma sektörünün büyümesi istihdam rakamlarına da yansıyor; sektör çalışanlarının sayısının 2018’de 67 binin