Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uydu başarısını vurguladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TÜRKSAT 6A AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay alanında tarihi bir adım attığını belirtti. TÜRKSAT 6A’nın başlangıç tarihi olan 9 Temmuz 2024’te uzaya fırlatılacağını, ilk test yayınının ise 17 Şubat’ta yapılacağını hatırlattı. Erdoğan, “Hamdolsun tüm süreçler sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde tamamlandı” dedi. Uydunun hizmete alınmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, projede emeği geçen tüm mühendisleri ve kurumları tebrik etti.

TÜRKSAT 6A VE YERLİLİK ORANI

Cumhurbaşkanı, TÜRKSAT 6A’nın en az 15 yıl hizmet vereceğini ve Türkiye’nin haberleşme uydularının sayısının 6’ya, uzaydaki toplam uydularının mevcudunun ise 10’a yükselebileceğini vurguladı. “Yeni haberleşme uydumuz yerli ve milli teknolojilerle üretildi” diyen Erdoğan, Türkiye’nin kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri haline geldiğini belirtti. Yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla, bu başarıyı elde etmenin kolay olmadığını söyleyen Erdoğan, teknoloji transfer programları sayesinde elde edilen deneyimlerin önemli olduğunu açıkladı.

KÜRESEL REKABETTE YERİMİZİ ALMAK

Erdoğan, “Büyük bir adımla TÜRKSAT 6A, uzay iletişim ve haberleşme sektörlerimiz için önemli bir gelişme” ifadesini kullandı. Yerli ve milli haberleşme uydusunun Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi geniş alanları kapsayacağını ve dünya genelinde 5 milyarlık bir nüfusu hedef alacağını belirtti. Erdoğan, “Gelecekte uluslararası ölçekte rekabet edebilme düzeyine ulaşacak bir uydu üretim ekosistemi kurduk” diyerek Türkiye’nin uzay alanındaki gelişmesi için umut verici bir yol haritası sundu.

KÜRESEL SALGIN VE EKONOMİK SORUNLAR

Cumhurbaşkanı, dünya genelinde yaşanan krizlerin ve gerilimlerin devam ettiğini de vurguladı. “Uluslararası sistem, itibarını kaybetti” diyen Erdoğan, Türkiye’nin önceki tartışmalardan uzak durarak gelişmesine odaklanması gerektiğini ifade etti. Özellikle iç çekişmelere dikkat çeken Erdoğan, geçmişte yaşanan kayıplara dikkat çekerek, bunların gelecekte tekrarlanmaması için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

PLANLAR VE GELECEK HEDEFLERİ

Erdoğan, Türkiye’nin tarihsel bir fırsatla karşı karşıya olduğunu kaydederek, hedeflerine ulaşmak için azimle çalışmalarını sürdürmesi gerektiğine dikkat çekti. Yenilikçi projelerin ve gelişmelerin sürdürülebilir olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin gelecekteki uzay görevleri için önemli adımlar atacağını açıkladı. “Bu vesileyle, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı. Tören, birçok önemli davetlinin katılımıyla TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.