Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye, Terörle Mücadele Edecek.”

TÜRKİYE’NİN KUDRETİ VE TERÖRLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kudrete sahiptir. Terörsüz Türkiye sürecimiz bunun mihengi ve miğferi olacaktır” diyerek ülkenin terör karşısındaki kararlılığını vurguladı. “Daha iki yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyip video çekerek birbirlerini övgü yağmuruna tutanlar, bakıyorsunuz gırtlak gırtlağa bir kavganın baş aktörleri olarak her gün manşetleri süslüyor. Ülkemizin atlattığı tehlikenin büyüklüğü zamanla daha da iyi anlaşılacak” ifadeleriyle de geçmişe dair gözlemlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki rolüne de değinerek, “İftihar duyuyoruz. Türkiye, İstanbul’la bir dönüm noktası oldu. Her iki taraf için de en büyük arzum, gerek Putin’i gerekse Zelenskiy’i İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta Trump’ı da yanına almak. İstanbul’u barış merkezi yapalım” dedi. Bu aşamada, Türkiye’nin barış süreçlerine sağladığı katkının önemini vurguladı.

ENERJİDE MÜJDELİ HABERLER YOLDA

Enerji alanında önemli gelişmelerin yaşanacağını belirten Erdoğan, “Enerji konusunda çok yakında müjdeli haberlerimiz olacak. Ajet şirketimiz Suriye’ye düzenli seferler düzenleyecek. Suriye halkının yanında olacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu ifadelerle Türkiye’nin enerji politikaları ve bölgedeki yardımları hakkında bilgi verdi.

LAÇİN HAVALİMANI VE KARABAĞ’DAKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli birliği güçlendirmek adına alınan tedbirleri de aktardı. “Milletimizin aynı acıları tekrar yaşamaması için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. 28 Mayıs’ta Laçin’deydik” diyerek, Laçin Havalimanı’nın açılışına dikkat çekti. “Karabağ’ın her yanında bir kalkınma ve altyapı seferberliği yaşanıyor. Karabağ işgalin yaralarını sarıyor. Biz de bu çalışmalara her türlü desteği veriyoruz.” diyerek, bölgedeki gelişmelere katkı sağlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından tüm bu konularda detaylı açıklamalarda bulundu.