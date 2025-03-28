Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi Yabancılara Şikayet Ediyorlar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı’nın “Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor” sözleriyle eleştirilerde bulundu. Bakırköy’de düzenlenen 9. Milli İrade İftar Programı’nda konuşan Erdoğan, sözlerine “Rabbim bu mübarek ayda kendi rızası için edilen duaları yapılan ibadet ve hayırları kabul buyursun” diyerek başladı. Ramazan ayı boyunca Gazze ve diğer bölgelerde zulme uğrayanlara yardım ettiklerini belirten Erdoğan, “Inşallah zulüm bitene 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar da Filistinlilerin her daim yanlarında olacağız” dedi.

TÜRKİYE’NİN TARİHİ DERİNLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İslam dünyasındaki yerini tam olarak kavrayamayan çevrelere dikkat çekerek, “Ülkemizde birileri Türkiye’nin İslam aleminde ve dünyada neye tekabül ettiğini halen idrak edemiyor” ifadelerini kullandı. Suriye’deki devrime Türk milletinin niçin bu kadar sevindiğinin anlaşılmadığını dile getiren Erdoğan, “Cahil diyerek aşağıladıkları gençlerin bilgi, birikim, cesaret, vizyon ve donanım noktasında kendilerinden fersah fersah ileride olduğunu onlar da anlayacaklar” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

YENİ DÖNEME HAZIRLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut siyasal ortamda aşırı özgürlük ve bireycilik yönelimlerinin sona erdiğini ifade etti. “Aşırı özgürlük, bireycilik, radikal demokrasi adına devleti ve toplumu zayıflatacak yönelimlerin siyasallaştırılması devri hızla son buluyor” diyen Erdoğan, “Türkiye olarak biz de tüm imkanlarımızla yeni dönemin hazırlığı içindeyiz” şeklinde konuştu.

YABANCILARA ŞİKAYET

Erdoğan, muhalefetin Türkiye’yi yabancılara şikayet ettiğine de dikkat çekerek, “23 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevim boyunca yüzlerce farklı ülkeden binlerce siyasi temsilci ile görüştüm” açıklamasında bulundu. “Ama bizdeki muhalefet, uluslararası her platformda, kendilerine her mikrofon uzatıldığında bunu yapmaktan kaçınmadı” diyen Erdoğan, “Kendimizi terk edilmiş hissettik” diyen muhalefet liderinin ifadelerine tepki gösterdi.

AİLELERİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerin çocuklarını kötü niyetli örgütlerin etkisinden korumaları gerektiğini vurgulayarak, “Ailelerimiz çocuklarını belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinin sinsi planlarında kullandırmasınlar” çağrısını yaptı. Ailelerin, çocuklarını bu tür faaliyetlerden koruma noktasında devletle birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.