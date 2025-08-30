Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’na vurgu yaptı

ERDOĞAN’IN ZAFER BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri’ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada, “1071’de Malazgirt’te başlayan 1922’de Dumlupınar’da güçlenen zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz bir şekilde devam etmektedir, inşallah ebediyen de devam edecektir. İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden zorluklara ve engellere aldırmadan çalışacağız” şeklinde ifadeler kullandı.

ŞANLI TARİHE VURGU

Erdoğan, konuşmasında Ağustos ayının milli tarih içinde çok kıymetli bir yere sahip olduğunu vurguladı. “Ağustos ayı şanla ve şerefle örülü, hikmet ve faziletle bezeli, milli tarihimizin en müstesna aylarından biridir” diyen Erdoğan, Zafer Bayramı ile ilgili etkinliklerde şehit ve gazileri anmanın önemine dikkat çekerek, “Mazisiyle irtibatı kopmuş milletler köklerini tanıyamaz, bugünü doğru okuyamaz, geleceğe güvenle yürüyemez” dedi. Gelecek kuşaklara güçlü bir Türkiye emanet etmenin amaçları arasında olduğunu belirtti.

30 AĞUSTOS ZAFERİ’NİN ANLAMINA DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı, 30 Ağustos Zaferi’nin İstiklal Harbi’nin en kritik aşamalarından biri olduğunu ifade ederek, “Ordumuz ve milletimiz bu zaferle kendini bulmuş, özgüven tazelemiş anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur” dedi. 30 Ağustos Zaferi’nin bağımsızlık iradesinin yanı sıra topraklardaki varlığın da tescili olduğunu belirterek, “Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum” şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserinin verileceğini de duyurdu.