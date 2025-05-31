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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’na vurgu yaptı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Biz, büyük davaların ve ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız. Kızılelma’mız olan Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz yeni başlamadı, büyük Türkiye mefkuremizi sizlerle inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin genç nesillerle birlikte gerçekleştirileceğini belirtti. Bu büyük hedeflerin sadece bir rüya değil, somut bir gerçek olduğunu dile getirdi. Gençlerin bu yolda aktif rol oynayacağına ve ülkenin geleceğini şekillendireceğine inandığını ifade etti.

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